После гибели подростка на вечеринке, в Перми пройдет заседание антинаркотической комиссии

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-03T15:10:39+03:00

Тему наркомании в подростковой среде будут обсуждать в городской мэрии. Фото: Василий Вахрин

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После гибели в Перми 16-летнего подростка, который скончался во время вечеринки в честь Дня рождения, в пресс-службе городской администрации сообщили, что вопрос профилактики наркомании среди несовершеннолетних будет обсуждаться на заседании антинаркотической комиссии.

- В связи с отравлением психоактивными веществами подростков, один из которых умер, пройдет заседание городской антинаркотической комиссии под председательством главы Перми Дмитрия Самойлова, - сообщили в пресс-службе мэрии. – На заседании будут заслушаны доклады полиции о мерах, направленных на пресечение незаконного распространения наркотических и психотропных веществ, а также о работе различных ведомств по профилактике наркомании среди несовершеннолетних.

Заседание комиссии пройдет на следующей неделе.

2 ноября, напомним, в одной из квартир на улице Плеханова, 2 в Перми скончался 16-летний подросток. Он вместе с тремя друзьями отмечал день рождения. Еще два друга сейчас находятся в отделении токсикологии МСЧ № 9. Один из подростков в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU