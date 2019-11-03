ЧП в пермском лифте: пермячка застряла, когда в доме отключили свет

СЕГОДНЯ 12:17 2019-11-03T12:17:26+03:00

Долгое время без воздуха и света пришлось провести в запертом лифте пожилой пенсионерке. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Неприятный инцидент произошел 2 ноября во втором подъезде дома на ул. Гусарова, 13 в Перми. Когда в лифте девятиэтажки поднималась 71-летняя пенсионерка, в доме полностью отключили свет. Естественно, без электричества остановился и лифт. Он ехал в это время между четвертым и пятым этажами.

Пожилая женщина оказалась заперта в замкнутом пространстве без света и доступа воздуха. К счастью, у нее был с собой заряженный телефон и пенсионерка позвонила родственникам. Те не смогли дозвониться до работников лифтового хозяйства и вызвали спасателей.

Как рассказал «КП-Пермь» источник близкий к ситуации, пока застрявшая пенсионерка ждала помощи, ей стало плохо. Прибывшие спасатели приоткрыли двери, чтобы внутрь проникал воздух, и женщина могла дышать. Спустя время на место приехала лифтер, но потом всем пришлось дожидаться механика.

В итоге общими усилиями лифт удалось спустить на 1 этаж, а пенсионерку освободить.

ИСТОЧНИК KP.RU