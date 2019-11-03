2019-11-03T09:59:14+03:00
Происшествия

В Москве обокрали квартиру известной певицы из Перми Екатерины Шавриной

Неизвестный перевернул жилье вверх дном и забрал крупную сумму денег
Алена ОВЧИННИКОВА
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Когда в квартире певицы хозяйничал неизвестный, она была в отъезде.Когда в квартире певицы хозяйничал неизвестный, она была в отъезде.Фото: Иван ВИСЛОВ
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2 ноября стало известно о том, что в Москве обокрали известную певицу из Перми Екатерину Шаврину. В момент, когда в ее квартире хозяйничал неизвестный, исполнительница была в отъезде - на открытии фестиваля «Золотой шлягер» в белорусском Могилеве.

Когда она вернулась домой - в один из таунхаусов в ЖК «Изумрудный» в Троицком районе столицы, то обнаружила, что в квартире царит хаос, и пропала крупная сумма денег.

В полицию известная пермячка обратилась сама, сейчас розыском преступника занимаются правоохранительные органы.

Напомним, это не первое ЧП, в которое за последние годы попала известная певица из Перми. В 2014 году ее иномарка стала причиной смертельной аварии на Калужском шоссе. В ДТП погибла сестра Екатерины Шавриной, Татьяна.

Несмотря на то, что долгие годы известная исполнительница живет и работает в столице, она продолжает считать себя пермячкой.

- Я - пермячка! И точка, - рассказала она в интервью корреспонденту «КП-Пермь». - Мои лучшие годы прошли именно в Перми, на Красном Октябре. Помню, когда я была еще совсем девчонкой, ездила от театра оперы и балета, где занималась, до конечной остановки трамвая «тройка» на Красном Октябре. Жаль, что барак, в котором мы жили всей семьей, сейчас снесли, только один колодец остался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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