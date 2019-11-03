2019-11-03T09:32:06+03:00
Происшествия

Водитель автобуса в Перми поехал с открытыми дверями и из салона выпала пассажирка

ДТП произошло на Комсомольском проспекте
Алена ОВЧИННИКОВА
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ДТП произошло в 10.30 утра на Комсомольском проспекте.ДТП произошло в 10.30 утра на Комсомольском проспекте.Фото: Василий Вахрин
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ДТП, в котором пострадала 68-летняя пермячка, произошло утром 2 ноября в центре Перми.

В 10.30 по Комсомольскому проспекту двигался автобус маршрута № 5. На остановочном комплексе «Кристалл» он высадил пассажиров, однако движение дальше по маршруту водитель продолжил, забыв закрыть двери.

Спустя несколько секунд на проезжую часть из открытых дверей автобуса выпала пожилая женщина, она получила травмы.

- 68-летнюю пострадавшую осмотрели врачи «скорой помощи», женщине рекомендовано амбулаторное лечение, - сообщил «КП-Пермь» источник в правоохранительных органах. – По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель иномарки пострадал в ДТП, не уступив преимущества автомобилю ВАЗ. Авария произошла на пересечении улиц Огородникова и Кузнецкой с Мотовилихинском районе Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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