2019-11-03T07:47:08+03:00
Происшествия

В Перми водитель иномарки пострадал в ДТП, не уступив дорогу ВАЗу

Авария произошла ночью в Мотовилихинском районе
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Врачи "скорой помощи" назначили водителю иномарки амбулаторное лечение.Врачи "скорой помощи" назначили водителю иномарки амбулаторное лечение.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции сообщили о ДТП, в результате которого пострадал 52-летний водитель иномарки. По предварительной информации, он сам был виновником столкновения.

- 02 ноября около 00. 10 в Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По улице Огородникова двигался автомобиль Nissan Almera под управлением 52-летнего водителя.

На нерегулируемом перекрестке с улицей Кузнецкой мужчина не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21070» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадал водитель иномарки, ему назначено амбулаторное лечение.

Напомним, ранее мы писали о том, что 1 ноября на трассе Пермь-Березники 47-летний водитель автомобиля «Мерседес» с полуприцепом наехал на 45-летнюю женщину – пешехода. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии женщина скончалась на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве обокрали квартиру известной певицы из Перми Екатерины Шавриной
Водитель автобуса в Перми поехал с открытыми дверями и из салона выпала пассажирка
Сто тысяч за укус собаки - получит жительница Пермского края
Ноябрь, снег, паводок… На Камской ГЭС в третий раз за год сбрасывают воду
Снежные хроники: для уборки улиц Перми выведено около 100 единиц техники
В Перми поставили оперу для незрячих детей
В Перми на Центральном рынке нашли труп
Строящийся зоопарк в Перми проверят за 8 миллионов рублей
В Пермь приедет легендарный вратарь Владислав Третьяк
«Подслушал пароль и снял с карты деньги». В Прикамье гость обокрал дочь хозяев
Владельца автобуса, попавшего в ДТП на Гайве, оставили в СИЗО до середины декабря
В Перми у автобуса разорвалось колесо, пострадала женщина-пассажир
Студент по интернету снял все деньги с карты жительницы Кунгура