В Перми водитель иномарки пострадал в ДТП, не уступив дорогу ВАЗу

СЕГОДНЯ 07:47 2019-11-03T07:47:08+03:00

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Сотрудники полиции сообщили о ДТП, в результате которого пострадал 52-летний водитель иномарки. По предварительной информации, он сам был виновником столкновения.

- 02 ноября около 00. 10 в Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По улице Огородникова двигался автомобиль Nissan Almera под управлением 52-летнего водителя.

На нерегулируемом перекрестке с улицей Кузнецкой мужчина не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21070» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадал водитель иномарки, ему назначено амбулаторное лечение.

Напомним, ранее мы писали о том, что 1 ноября на трассе Пермь-Березники 47-летний водитель автомобиля «Мерседес» с полуприцепом наехал на 45-летнюю женщину – пешехода. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии женщина скончалась на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU