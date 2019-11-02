Снежные хроники: для уборки улиц Перми выведено около 100 единиц техники

СЕГОДНЯ 16:15 2019-11-02T16:15:34+03:00

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Всего на уборку улиц города ночью вышло порядка 100 единиц техники: КДМ и МТЗ. Заранее подрядчики были проинформированы о предстоящих снегопадах. Глава Перми Дмитрий Самойлов поставил главам районов задачу не только очищать и обрабатывать тротуары и проезжую часть, но и оперативно убирать сметенный снег, чтобы не создавать неудобств для пешеходов и обеспечить безопасность движения транспорта.

Напомним, в соответствии с новыми муниципальными контрактами в этом году в Перми ужесточены требования к подрядным организациям. Приемка работ будет осуществляться по качеству содержания, а не по набору проведенных работ, также увеличены штрафные санкции к подрядчику, если он несвоевременно и некачественно выполняет работы. Уменьшены сроки ликвидации зимней скользкости и дефектов на дорогах, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения. Кроме того, в районах закупается новая снегоуборочная техника.

Синоптики прогнозируют в выходные, 2-4 ноября, мокрый снег и ночные заморозки, поэтому подрядчикам поставлена задача в полной мере обеспечить выполнение технологического цикла, состоящего из обработки противогололедной смесью и прометания.

ИСТОЧНИК KP.RU