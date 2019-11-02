В Перми поставили оперу для незрячих детей

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-02T16:01:58+03:00

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В Пермском театре оперы и балета поставили детскую оперу «Терем-теремок». В ярком представлении рассказывается известная всем с детских лет история о теремке, в котором поселились Лягушка, Мышка, Петух и Ежик. Но на домик зверушек нападают Волк, Лиса и Медведь, с которыми друзья справляются совместными усилиями.

В пермском театре изменили развязку истории.

- Если в сказке по сюжету злые герои наказаны, а добрые побеждают, то в нашей версии все персонажи примиряются и понимают, что жить можно только в дружбе, а большие дела совершать сообща, - рассказали в театре.

В число зрителей спектакля войдут ученики краевой школы-интерната для детей с нарушением зрения. Дело в том, что постановщики «Теремка» адаптировали оперу для слабовидящих детей с помощью тифлооборудования.

Детям заранее раздадут наушники, и они будут слышать не только пение артистов, но и голос комментатора, описывающий то, что происходит на сцене. При этом реплики рассказчика не пересекаются с репликами актеров или пением солистов.

ИСТОЧНИК KP.RU