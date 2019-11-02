Строящийся зоопарк в Перми проверят за 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-02T14:04:33+03:00

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Состояние строящегося зоопарка в Перми оценят за 8 миллионов рублей. Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило электронный аукцион на выполнение комплексного обследования технического состояния первой очереди объекта капитального строительства «Зоопарк в г. Перми». Начальная стоимость работ – 8 миллионов 153 тысячи рублей.

Торги были объявлены 1 ноября - на следующий день после пресс-конференции, которую провел начальник Главного управления МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов. На ней генерал-майор полиции сообщил, что в отношении подрядчика по строительству нового пермского зоопарка «РЖДстрой» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Для расследования уголовного дела создана следственная группа в которую входят следователи МВД России, - рассказал Михаил Давыдов. - Мы провели обыски, изъяли документацию и назначили рамках расследования проведение экспертиз. В ходе следствия будет установлена точная сумма хищения.

А пока полицейские будут расследовать уголовное дело, победитель электронного аукциона должен будет определить техническое состояние зданий зоопарка, оценить их соответствие проектной документации, и определить причины возникновения дефектов. Торги состоятся 15 ноября, а провести работы подрядчик должен будет в течение 45 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU