В Пермь приедет легендарный вратарь Владислав Третьяк

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-02T11:52:03+03:00

Он откроет хоккейный турнир, носящий его имя

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В пятницу, 8 ноября, в Перми состоится хоккейный турнир «Кубок Владислава Третьяка». На его открытие легендарный советский вратарь и трехкратный олимпийский чемпион приедет лично. Этот визит состоится впервые за семь лет, сообщили в министерстве спорта Пермского края.

В «Кубке Владислава Третьяка» примут участие четыре детские команды мальчиков — две из Перми и две из Екатеринбурга.

Еще два крупных хоккейных турнира Пермь будет принимать в следующем году. 1 февраля 2020 года в Перми пройдет Матч звезд молодежной и студенческой хоккейных лиг. Сборную НМХЛ будет возглавлять наставник «АК-59» Сергей Сюрдаев.

Весной, с 19 по 26 апреля 2020 года Перми примет финал Всероссийского турнира «Золотая шайба» среди девочек. Все турниры продут в ледовом дворце УДС «Молот».

ИСТОЧНИК KP.RU