«Подслушал пароль и снял с карты деньги». В Прикамье гость обокрал дочь хозяев

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-02T11:18:53+03:00

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Молодая женщина пришла в гости к родителям, живущим в Красновишерске. У них уже сидело несколько знакомых. В ходе вечера девушка дала на время свою банковскую карту родственнику, сообщив при этом пин-код. Но пароль к карте услышали и другие гости, находившиеся рядом.

Через некоторое время девушка вышла на улицу, оставив в комнате телефон и кошелек, а когда вернулась в дом, оказалось, что вещей на месте нет. Более того, чуть погодя выяснилось, что банковского счета списано около 40 тысяч рублей,

Женщина обратилась в полицию.

- В ходе расследования было установлено, что кражу совершил один из гостей, - рассказали в краевой полиции. - Мужчина подслушал пин-код от платежной карты, а позже, когда в комнате никого не было, тайно похитил кошелек и телефон. А затем снял в банкомате имевшиеся на счете деньги и потратил их.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суд Красновишерского района приговорил вора к наказанию в виде обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU