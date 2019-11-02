Владельца автобуса, попавшего в ДТП на Гайве, оставили в СИЗО до середины декабря

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-02T10:53:35+03:00

В аварии, произошедшей в августе, пострадали 34 человека, одна пассажирка погибла

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Владелец автобуса маршрута №53, которого обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, останется в СИЗО до середины декабря.

- Пермский краевой суд рассмотрел его апелляцию и оставил без изменений меру пресечения, избранную первой инстанцией, - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в августе этого года автобус №53 врезался в бетонную стену около остановки «Лесозавод» на улице Новогайвинская.

В субботу, 17 августа, в Перми автобус маршрута №53, битком набитый пассажирами, на большой скорости влетел в бетонную стену здания. От удара его кабина смялась, вылетели стекла из окон, заклинило двери.Одна из пассажирок скончалась на месте. Водителя автобуса при столкновении зажало между спинкой сиденья и рулем. Более тридцати пассажиров получили серьезные травмы.

По данным следствия, причиной происшествия явилась техническая неисправность автобуса. Поэтому обвинения и было предъявлено его владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU