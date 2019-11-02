Владельца автобуса, попавшего в ДТП на Гайве, оставили в СИЗО до середины декабря
Владелец автобуса маршрута №53, которого обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, останется в СИЗО до середины декабря.
- Пермский краевой суд рассмотрел его апелляцию и оставил без изменений меру пресечения, избранную первой инстанцией, - сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, в августе этого года автобус №53 врезался в бетонную стену около остановки «Лесозавод» на улице Новогайвинская.
В субботу, 17 августа, в Перми автобус маршрута №53, битком набитый пассажирами, на большой скорости влетел в бетонную стену здания. От удара его кабина смялась, вылетели стекла из окон, заклинило двери.Одна из пассажирок скончалась на месте. Водителя автобуса при столкновении зажало между спинкой сиденья и рулем. Более тридцати пассажиров получили серьезные травмы.
По данным следствия, причиной происшествия явилась техническая неисправность автобуса. Поэтому обвинения и было предъявлено его владельцу.
"Это был мой долг" - Данил Юлдашев рассказывает, как спасал людей из автобуса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Дети плакали от боли и страха». 20-летний боксер спасал людей из автобуса, врезавшегося в Перми в стену здания
Данил Юлдашев первым оказался на месте аварии (подробности)
«Хочу построить карьеру». 20-летний боксер, спасший в Перми пассажиров разбившегося автобуса, станет чиновником
Он получил работу в министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана (подробности)
Один погиб и 32 человека пострадали: в Перми рейсовый автобус врезался в магазин
На место аварии выехали все оперативные службы (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU