2019-11-02T09:12:01+03:00
Происшествия

В Перми у автобуса разорвалось колесо, пострадала женщина-пассажир

ДТП произошло днем 1 ноября на маршруте № 106
Алена ОВЧИННИКОВА
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Медики "скорой помощи" оказали пострадавшей первую помощь.Медики "скорой помощи" оказали пострадавшей первую помощь.Фото: Василий Вахрин
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1 ноября в Перми произошло ДТП с общественным транспортом. Прямо во время движения у автобуса № 106 сообщением «микрорайон Нагорный – деревня Кондратово» лопнуло колесо.

- ДТП произошло в 15.47 в районе дома № 316 В по шоссе Космонавтов, - сообщил «КП-Пермь» источник в правоохранительных органах. – В результате разрыва колеса пострадала 62-летняя женщина пассажир.

На место происшествия приехали врачи «скорой помощи», осмотрели женщину, получившую травму, оказали ей первую помощь и назначили амбулаторное лечение по месту жительства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае в результате ДТП скончалась 45-летняя женщина. Авария произошла вечером 1 ноября на 36 километре трассы Пермь - Березники. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и ее сбил 47-летний водитель автомобиля «Мерседес» с полуприцепом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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