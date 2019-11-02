2019-11-02T08:51:49+03:00
Происшествия

Студент по интернету снял все деньги с карты жительницы Кунгура

На эти деньги он купил билет до Адлера, где планировал отдохнуть
Алена ОВЧИННИКОВА
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Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».Фото: Василий Вахрин
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19-летний студент из Москвы решил подзаработать. Он разместил в соцсетях объявление о продаже вещей по весьма заниженным ценам. На предложение откликнулась женщина из Кунгура.

Продавец попросил ее сообщить данные банковской карты, что женщина и сделала, а через несколько часов она лишилась всех своих денег. Столичный студент дистанционно перевел их на свою карту.

- Обманутая женщина обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Там возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». На днях состоялся суд. Выяснилось, что на деньги, украденные у потерпевшей, студент купил авиабилет до Адлера, где собирался отдохнуть. Учитывая, что подсудимый в полном объеме возместил причиненный материальный ущерб, суд назначил ему наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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