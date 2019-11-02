Прокуратура потребовала от главы Перми убрать несанкционированные свалки
Сотрудники прокуратуры внесли главе Перми представление и потребовали устранить несанкционированные свалки, которые являются кормовой базой для бездомных собак. Численность этих животных на территории города превышает 4 тысячи особей.
Сотрудники городской прокуратуры объехали территории Ленинского, Кировского, Мотовилихинского, Дзержинского, Свердловского, Орджоникидзевского районов Перми. И во всех районах выявили несанкционированные места складирования мусора. Чаще мусор скапливается в районе гаражных массивов.
- Также зафиксировано ненадлежащее содержание мест накопления отходов на муниципальных контейнерных площадках: они не убираются в ежедневном режиме, контейнеры переполнены, крупногабаритный мусор не вывозится, складируется не на площадках, а рядом с ними, ограждения и сами контейнеры повреждены, - сообщает пресс-служба пермской краевой прокуратуры.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры обнаружили земельные участки, захламленные строительным мусором.
Все факты зафиксированы, устранение несанкционированных свалок, приведение мест накопления отходов в нормативное состояние остается на контроле прокуратур города.
ИСТОЧНИК KP.RU