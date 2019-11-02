2019-11-02T07:46:47+03:00
Происшествия

В Пермском крае водитель большегруза насмерть сбил женщину-пешехода

Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу
Алена ОВЧИННИКОВА
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ДТП произошло на 36 км. трассы Пермь-Березники.ДТП произошло на 36 км. трассы Пермь-Березники.Фото: Василий Вахрин
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ДТП, в котором погибла 45-летняя женщина, произошло вечером, 1 ноября в Пермском крае.

- В 19.45 на автодороге Пермь-Березники 47-летний водитель автомобиля «Мерседес» с полуприцепом наехал на женщину – пешехода, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Дорожно-транспортное происшествие произошло на 36 км трассы. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По предварительной информации, пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что после ДТП с большегрузом в Пермском крае погибли два человека: ночью на трассе Пермь-Екатеринбург 36-летний водитель из Сургута выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Мерседес» с полуприцепом. В результате ДТП водитель и 27-летний пассажир малолитражки от полученных травм скончались на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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