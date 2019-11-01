Осудили пермячку, купившую фиктивную прописку, чтобы отдать ребенка в элитную гимназию

СЕГОДНЯ 18:12 2019-11-01T18:12:14+03:00

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В Перми история с фиктивной пропиской, чтобы устроить ребенка в элитную гимназию, дошла до суда. На скамье подсудимых оказалась мама ребенка-первоклассника. Она нашла в интернете человека, который согласился прописать ребенка по адресу на улице Закамской, прикрепленной к гимназии № 8 в Кировском районе Перми.

- На самом деле ребенок был зарегистрирован в другом городе Пермского края и не имел первоначального права на зачисление в первый класс выбранной школы, - рассказали в пресс-службе Кировского районного суда. – Сейчас органы дознания проводят проверку и устанавливают лицо, предложившее женщине услугу по предоставлению фиктивной регистрации.

Учитывая, что преступление ей было совершено впервые, она принесла извинения руководству гимназии и написала заявление об отчислении ее ребенка из первого класса, суд прекратил уголовное дело и назначил женщине судебный штраф в размере 10 тысяч рублей. О том, где сейчас учится отчисленный ребенок, в суде не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU