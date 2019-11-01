2019-11-01T16:40:03+03:00
Происшествия

42-летний пермяк два года совершал сексуальное насилие над малолетней дочерью

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима
Алена ОВЧИННИКОВА
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Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Фото: архив "КП"
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Суд Дзержинского района Перми вынес приговор 42-летнему мужчине, которого признал виновным в «Совершении насильственных действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Жертвой на протяжении двух лет являлась несовершеннолетняя дочь преступника.

- С 2016 по 2018 год в своей квартире осужденный неоднократно совершал в отношении своей малолетней дочери насильственные действия сексуального характера, причиняя потерпевшей нравственные страдания, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. – Расследовать это уголовное дело было непросто: следы преступления отсутствовали, преступные события имели давность, а потерпевшая была малолетней. Однако благодаря кропотливой и слаженной работе следователей и оперативных сотрудников вину обвиняемого удалось доказать. В ходе следствия был проведен тщательный осмотр места жительства осужденного, изъяты и подвергнуты экспертным исследованиям интересующие следствие предметы. Проведен комплекс судебных экспертиз. На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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