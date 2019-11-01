2019-11-01T15:34:40+03:00
Общество

В Перми появились три новые автобусные остановки

Называться они будут «улица Тихорецкая» «улица Зои Космодемьянской» и «Граница районов»
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Называться новые автобусные остановки будут «улица Тихорецкая» «улица Зои Космодемьянской» и «Граница районов»Называться новые автобусные остановки будут «улица Тихорецкая» «улица Зои Космодемьянской» и «Граница районов»Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

С 1 ноября в Перми введены в эксплуатацию новые остановочные пункты, которые будут называться «улица Тихорецкая» (по требованию), «улица Зои Космодемьянской» и «Граница районов».

- Остановочный пункт «улица Тихорецкая» расположен в Орджоникидзевском районе по адресу: улица Лянгасова, 2 по направлению в город, - сообщили в городском департаменте дорог и транспорта. - На нем будут совершать остановку «по требованию» автобусные маршруты №48 «Чусовской водозабор – Автопарк» и №73 «микрорайон Январский – микрорайон Заозерье».

Остановочный пункт «улица Зои Космодемьянской» расположен в Дзержинском районе по адресу: проспект Парковый, 58а по направлению в город. На нем будут совершать остановку автобусные маршруты №11 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» и №12 «проспект Парковый – ОАО «Пермский завод силикатных панелей».

Остановочный пункт «Граница районов» расположен в Орджоникидзевском районе по улице Новогайвинской в оба направления. На нем будут совершать остановку автобусные маршруты №49 «микрорайон Заозерье – станция «Пермь-2» и №53 «Центральный рынок – 10-й микрорайон».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
42-летний пермяк два года совершал сексуальное насилие над малолетней дочерью
В Перми на железной дороге задержали двух мальчиков
В Кунгуре со дна озера достали тело женщины, пропавшей две недели назад
Регистрация на Пермский чемпионат по бегу в ползунках завершена
«Постарался какой-то живодер». За сутки пермяки собрали деньги на операцию коту с раздробленной лапой
СК проверяет факт невыплаты заработной платы сотрудникам ресторана Gastroport в Перми
В Перми возле Центрального рынка загорелся двухэтажный автобус
Пермский балалаечник снял русскую версию «Терминатора»
В Пермском крае пропал 23-летний парень с татуировкой
Организатор фирм-однодневок в Перми получил три года колонии строго режима
В центре Перми обнаружен труп рабочего
Аналитики: в Пермском крае живут наименее счастливые люди в России
В Пермском крае в ДТП с большегрузом погибли два человека
Власти Прикамья объявили конкурс на проектирование центра фигурного катания
Два жителя Чусового отрезали приятелю часть уха
В Перми из-за задымления эвакуировали 35 детей из школы-интерната