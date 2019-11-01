2019-11-01T15:20:46+03:00
Происшествия

В Кунгуре со дна озера достали тело женщины, пропавшей две недели назад

Следователи назначили экспертизу, чтобы установить причину смерти
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото с предыдущего дня поиска. Фото: Кунгурская служба спасения.Фото с предыдущего дня поиска. Фото: Кунгурская служба спасения.
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Две недели в Кунгуре искали пропавшую 18 октября 42-летнюю местную жительницу. Она ушла из дома, который находится в районе вокзала, но домой не вернулась. На поиски пропавшей женщины выходили волонтеры.

- Была версия, что она находится у родственников в Осе, к сожалению, информация не подтвердилась, - рассказала «КП»-Пермь» региональный руководитель ОРПО «Регион 59-Поиск» Александра Красильникова. – В ночь на 1 ноября ее достали со дна Кротовского озера в Кунгуре.

- Ночью 1 ноября на пульт дежурного поступило сообщение из полиции с просьбой извлечь из воды Кротовского озера на улице Мехренцева тело человека, - сообщили подробности операции кунгурские спасатели. - Спасатели прибыли на место и извлекли тело женщины на поверхность с использованием лодки и гидрокостюмов. Тело доставили на берег и передали сотрудникам полиции

Родные уже опознали погибшую. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, следователи назначили экспертизу, чтобы установить причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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