Регистрация на Пермский чемпионат по бегу в ползунках завершена

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-01T13:22:57+03:00

Всех маленьких участников ждем 2 ноября в СК "Победа"! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В редакцию «Комсомольской правды» продолжают поступать звонки от пермяков, желающих принять участие со своими малышами в Пермском чемпионате по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!». Вынуждены огорчить, но прием заявок с 1 ноября уже закончен.

- Всего для участия в соревнованиях заявилось 420 участников, - говорят организаторы. – Всех их мы ждем завтра, 2 ноября, в Перми в СК "Победа" на Обвинской, 9.

Участвуют дети до 4 лет. Победители определяются в четырех возрастных категориях:

1. До 1 года.

2. От 1 года до 2 лет

3. От 2 до 3 лет

4. От 3 до 4 лет

В этом году регистрация будет по времени, для каждой возрастной категории отдельно.

9.15 – 9.30 – регистрация первой и второй групп (от 6 месяцев до 1,6 лет);

09.30 – 09.45 – регистрация третьей и четвертой групп (от 1,7 года до 3 лет);

09.45 –10.00 – регистрация пятой группы (от 3 до 4 лет);

10.00 – 10.15 – торжественное открытие

Забег (5 м.) первой группы – 10.15

Забег (5 м.) второй группы – 10.45

Забег (5 м.) третьей группы – 11.15

Забег (10 м.) четвертой группы – 11.45

Забег (10 м.) пятой группы – 12.15

Но, вне зависимости от результатов, ваш ребенок без подарков не останется! Ждем вас всей семьей на нашем празднике.

ИСТОЧНИК KP.RU