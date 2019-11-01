«Постарался какой-то живодер». За сутки пермяки собрали деньги на операцию коту с раздробленной лапой

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-01T13:01:48+03:00

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- Кота Люцика нашли кричащего от боли, он уже примерзал к асфальту. Сотни людей брезгливо перешагивали через него и проходили мимо. А он даже уже не мог шевелиться, мог только звать на помощь. Любые движения причиняли ему сильнейшую боль, он просто лежал весь в крови с открытым перелом и медленно умирал без еды и воды, - рассказали в пермском приюте для кошек.

Судьбой кота Люцика занялись волонтеры Приюта Матроскин. Они рассказали в своей группе о бедняге, у которого лапа была сломана в нескольких местах. Вероятней всего, постарался какой-то живодер. Кот был в критическом состоянии, ему была необходима дорогостоящая операция по ампутации конечности.

- Каждая косточка на передней лапке Люцика раздроблена и сломана в нескольких местах. Без помощи врачей он бы просто умер от болевого шока. Цена новой жизни без боли, лишений и страданий – 25 тысяч рублей, - обратились к пермякам волонтеры.

А спустя сутки в группе приюта появился новый пост: «Вы сделали почти невозможное! Словно взмахом волшебной палочки собрали средства на дорогостоящую операцию, а собранной суммы также хватит, чтобы закупить вакцины для котиков приюта. Люцик обнимает всех и каждого своим огромным добрым теплым сердечком и благодарит за бесконечную верю в него и поддержку».

ИСТОЧНИК KP.RU