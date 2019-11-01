2019-11-01T11:34:41+03:00
Общество

СК проверяет факт невыплаты заработной платы сотрудникам ресторана Gastroport в Перми

На отсутствие денег пожаловались шесть сотрудников
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: паблик "GASTROPORT"Фото: паблик "GASTROPORT"
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С декабря 2018 года шесть сотрудников ресторана Gastroport не получали заработную плату. Информация об этом появилась в пермских СМИ. После публикации в ситуацию вмешался Следственный комитет.

- В настоящее время проводятся проверка сообщений о том, что с декабря 2018 года по настоящее время шести бывшим работникам ООО ресторана Gastroport, расположенного по улице Решетниковский спуск в городе Перми, не выплачена заработная плата, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки в установленном законом порядке будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в июне 2019 года этот ресторан уже штрафовали за невыплату заработной платы сотрудникам. Тогда общая сумма задолженности составила 416 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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