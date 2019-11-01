В Перми возле Центрального рынка загорелся двухэтажный автобус
Сегодня, 1 ноября, в районе Центрального рынка Перми загорелся двухэтажный пассажирский автобус. Источник возгорания находился в моторном отсеке транспортного средства.
Черный густой дым от возгорания был виден за несколько кварталов, пермяки делились фотографиями возгорания в социальных сетях.
Возгорание было оперативно ликвидировано прибывшими на место чрезвычайного происшествия сотрудниками МЧС, погибших и пострадавших нет.
- Сейчас по данному факту проводится проверка, двухэтажный автобус в момент возгорания находился на стоянке. Все причины произошедшего устанавливаются,- сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в Перми» в пресс-службе краевого главка МЧС.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми эвакуировали 35 детей из школы-интерната в Свердловском районе. ЧП произошло 31 октября в интернате для слабовидящих детей на улице Самаркандской.
ИСТОЧНИК KP.RU