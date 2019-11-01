В Пермском крае пропал 23-летний парень с татуировкой

СЕГОДНЯ 10:04 2019-11-01T10:04:13+03:00

Он вышел с работы 27 октября, но до дома не дошел

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В Краснокамске пропал 23-летний Вадим Юрьевич Новиков. Об этом сообщили волонтеры пермского поискового отряда им. Ирины Бухановой. Известно, что 23 октября молодой человек вышел с работы, офис располагается на улице Маяковского и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие русые.

Был одет в темно-синюю парку с капюшоном, темно-синие брюки, черные ботинки.

Особые приметы: наколка на левой руке от кисти до локтя в виде рисунка, на котором изображен лес. На затылке у молодого человека – большая родинка.

Всех, кому что-либо известно о судьбе пропавшего молодого человека, просят сообщить в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефону полиции 102 (с сотового), а также волонтерам (342) 204-49-04.

ИСТОЧНИК KP.RU