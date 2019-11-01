2019-11-01T09:52:10+03:00
Происшествия

Организатор фирм-однодневок в Перми получил три года колонии строго режима

Суд над псевдопредпринимателями проходил в особом режиме
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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В течение полутора лет фирмы-однодневки обналичивали денежные средства.В течение полутора лет фирмы-однодневки обналичивали денежные средства.Фото: архив "КП"
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В Перми пресечена деятельность организаторов финансовых фирм–однодневок. Фигуранты уголовного дела в течение полутора лет занимались созданием таких юридически лиц для обналичивания денежных средств. Всего злоумышленниками было создано пятнадцать компаний – однодневок.

Оперативники и следователи установили пятерых правонарушителей, которые дали признательные показания в суде. Судебный процесс над ними проходил в особом порядке, все они дали признательные показания.

Мотовилихинский районный суд Перми признал пятерых жителей краевого центра виновными в незаконной организации юридического лица.

Организатора приговорили к трем годам колонии строгого режима, одного из фигурантов – к штрафу в четыреста тысяч рублей, еще трое участников получили наказание в виде обязательных работ от двухсот до двухсот сорока часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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