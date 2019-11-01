В центре Перми обнаружен труп рабочего

СЕГОДНЯ 08:56 2019-11-01T08:56:31+03:00

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Сегодня, 1 ноября, жители дома № 14 по Комсомольскому проспекту обнаружили тело молодого рабочего. Предположительно 30-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Его тело обнаружили на перилах магазина «Вольта».

Как сообщил «Комсомольской правде» в Перми» источник, близкий к правоохранительным органам, на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- Скорее всего, смерть не носит криминальный характер,- отметил источник, уточнив, что полная ясность у силовиков появится после проведения комплекса следственных действий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми в автомобиле, припаркованном у одного из ресторанов, нашли два трупа. ЧП произошло в Ленинском районе Перми в пятницу 25 октября. Погибшим было около 30 лет. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU