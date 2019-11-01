Аналитики: в Пермском крае живут наименее счастливые люди в России

СЕГОДНЯ 08:23 2019-11-01T08:23:15+03:00

Респонденты в возрасте от 55 лет и старше чувствуют себя счастливее, нежели молодежь в возрасте от 18 до 24 лет Фото: архив "КП"

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Аналитики компании по трудоустройству Headhunter провели опрос и выяснили, где в России живут наиболее счастливые люди. Как сообщает Business - Class, Пермский край является регионом с наименее счастливыми жителями (4,8 баллов из 10). Еще менее счастливые люди проживают в Ставропольем (4,5 балла).

Самыми счастливыми себя ощущают жители Ханты-Мансийского АО (6,3 баллов) и Краснодарского края (6 баллов).

Кроме того, специалисты установили, что респонденты в возрасте от пятидесяти пяти лет и старше чувствуют себя счастливее, нежели молодежь в возрасте от восемнадцати до двадцати четырех лет.

В ходе опроса респонденты оценивали, насколько они счастливы по шкале от 0 до 10, где 0 - это наименьший уровень счастья, а 10 - наивысший.

Опрос проводился с 21 по 27 октября, участие в нем приняли пять с половиной тысяч россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU