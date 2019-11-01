В Пермском крае в ДТП с большегрузом погибли два человека

СЕГОДНЯ 08:01 2019-11-01T08:01:52+03:00

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31 октября в Кунгурском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончались два человека.

- Авария произошла в 04.25 на автодороге Пермь – Екатеринбург, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – По трассе двигался Mini Cooper, управлял которым 36-летний житель города Сургута.

По предварительной информации, на 64 км трассы водитель выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Мерседес» с полуприцепом. В результате ДТП водитель и 27-летний пассажир малолитражки от полученных травм скончались на месте происшествия.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми автобус «МАЗ» наскочил на автомобиль «Лада Калина», который был припаркован на обочине. Владелец отечественной легковушки получил травмы, к счастью, не слишком тяжелые.

ИСТОЧНИК KP.RU