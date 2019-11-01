2019-11-01T07:55:08+03:00
Общество

Власти Прикамья объявили конкурс на проектирование центра фигурного катания

Проектные работы обойдутся бюджету в 36,1 млн рублей
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Проект центра фигурного катания обойдется бюджету в 36,1 млн рублей.Проект центра фигурного катания обойдется бюджету в 36,1 млн рублей.
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В Пермском крае объявлен конкурс на проектирование ледового дворца спорта «Региональный центр по фигурному катанию».

Региональный центр по фигурному катанию разместится в Перми, по адресу: ул. Шпальная, 2. Новый спортивный объект представит собой крытую ледовую арену с трибунами на 280 мест, гимнастическим и тренажерным залами, кабинетами для медиков, персонала и охраны. Общая площадь будущего объекта 5-6 тыс. кв. м.

Рядом с Региональным центром по фигурному катанию разместится плавательный бассейн. Соседство ледовой арены и бассейна существенно снизит затраты на содержание объектов спортивной инфраструктуры.

Начальная (максимальная) цена контракта – 36,1 млн рублей. Итоги конкурса будут подведены 5 декабря 2019 года. Работы по проектированию должны быть завершены в течение года с даты заключения контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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