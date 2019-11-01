Два жителя Чусового отрезали приятелю часть уха

СЕГОДНЯ 06:10 2019-11-01T06:10:07+03:00

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Два жителя Чусового 23 и 36 лет будут отбывать семь лет в колонии строгого режима за то, что отрезали приятелю часть уха. «Криминальные разборки» происходили во время совместного распития спиртного.

- Потерпевший сам пришел в гости к своим знакомым, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Пока сидели за столом, приятели узнали, что мужчина получил зарплату и стали требовать у него деньги. Получив отказ, злоумышленники напали на гражданина и нанесли ему удары кулаками по лицу, голове и телу. Затем один из фигурантов взял кухонный нож и отрезал потерпевшему часть уха.

Похитив три тысячи рублей, осужденные отпустили 38-летнего мужчину. Он сам обратился к медикам, которые оказали ему квалифицированную помощь. По факту «разбойного нападения» возбудили уголовное дело. Сначала свой приговор вынес Чусовской суд, осужденные пытались обжаловать его в вышестоящей инстанции, но безрезультатно.

ИСТОЧНИК KP.RU