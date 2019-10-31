12 ярусов, 30 метров высоты – какой будет главная елка Перми

СЕГОДНЯ 19:19 2019-10-31T19:21:59+03:00

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Городские власти объявили конкурс на закупку новой елки, которая будет установлена в ледовом городке на эспланаде.

- Новогодняя ель должна состоять не менее чем из 12 сегментов-ярусов, а ее общая высота составит 30 метров, - рассказали в администрации Перми. - При этом сама конструкция каркаса должна быть максимально унифицирована для возможности наращивания дополнительной высоты. В комплекс новой елки будут также входить искусственная хвоя, игрушки и звезда с подсветкой. Срок службы должен быть не менее пяти лет

Новая елка должна быть установлена в 68-м квартале эспланады до 25 ноября. Но и старую на свалку не выкинут – ее поставят в ледовом городке одного из районов Перми, какого именно, пока не известно.

Напомним, ледовый городок на эспланаде будет построен в жанре современного фэнтези и посвящен древней Парме. На его территории, кроме елки, разместится 9 ледовых объектов и 24 горки.

ИСТОЧНИК KP.RU