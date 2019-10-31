2019-10-31T18:25:44+03:00
Происшествия

«Мотивом могла быть месть». Мужчина взорвал две машины в центре Перми

Сейчас он арестован
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Перми возле дома №3 по Комсомольскому проспекту вечером 18 октября были взорваны два автомобиля: Nissan Qashqai и стоявший рядом с ним Kia Ceed. Из людей никто не пострадал.

Полицейские и сотрудники ФСБ, прибывшие на место происшествия, обнаружили под правым передним колесом Nissan самодельное взрывное устройство.

Оперативники УФСБ России по Пермскому краю, уголовного розыска и бойцы Росгвардии задержали подозреваемого в причастности к взрыву – 57-летнего пермяка. В багажнике его автомобиля обнаружили взрывное устройство. Еще два мужчина хранил во дворе своего частного дома.

Были возбуждены уголовные дела по трем статьям: «Уничтожение или повреждение имущества путем взрыва», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств», и «Незаконное изготовление взрывного устройства». Мужчине предъявлено обвинение, он арестован.

- По одной из версий, он подложил взрывное устройство из мести, - сообщил начальник Главного управления МВД России по Пермскому краю, генерал-майор полиции Михаил Давыдов. - Весной между ним и потерпевшим произошел бытовой конфликт. Мы будем проверять его на вменяемость и выяснять, с кем он еще конфликтовал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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