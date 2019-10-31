В Пермском крае генеральный директор строительной фирмы присвоил более 76 миллионов рублей, принадлежащих дольщикам

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-31T17:56:06+03:00

Теперь он проведет два с половиной года в колонии

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Генеральный директор строительной компании «Технострой» присвоил деньги, предназначенные на возведение многоквартирного 8-секционного дома в Кизеле. В это здание должны были переехать люди из ветхих домов, разваливающихся в результате горных работ на угольных шахтах.

Гендиректор в течение трех лет - с октября 2010 года по декабрь 2013 года - заключал договоры на участие в долевом строительстве. Также деньги для переселения жителей аварийных домов ему перечисляла администрация Кизеловского муниципального района.

- Но, построив половину жилого комплекса, он не намереваясь достраивать оставшуюся часть, похитил перечисленные районной администрацией деньги и направил их на счета организаций, зарегистрированных на подставных людей, - рассказали в краевой прокуратуре.

В результате более ста жителей Кизела не получили причитающиеся жилые помещения, а ущерб составил более 76 миллионов рублей. Кизеловский городской суд приговорил теперь уже бывшего директора компании к двум с половиной годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в доход государства в размере 400 тысяч рублей. Также горе-строитель обязан будет возместить ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU