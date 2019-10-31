2019-10-31T17:56:06+03:00
Происшествия

В Пермском крае генеральный директор строительной фирмы присвоил более 76 миллионов рублей, принадлежащих дольщикам

Теперь он проведет два с половиной года в колонии
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Генеральный директор строительной компании «Технострой» присвоил деньги, предназначенные на возведение многоквартирного 8-секционного дома в Кизеле. В это здание должны были переехать люди из ветхих домов, разваливающихся в результате горных работ на угольных шахтах.

Гендиректор в течение трех лет - с октября 2010 года по декабрь 2013 года - заключал договоры на участие в долевом строительстве. Также деньги для переселения жителей аварийных домов ему перечисляла администрация Кизеловского муниципального района.

- Но, построив половину жилого комплекса, он не намереваясь достраивать оставшуюся часть, похитил перечисленные районной администрацией деньги и направил их на счета организаций, зарегистрированных на подставных людей, - рассказали в краевой прокуратуре.

В результате более ста жителей Кизела не получили причитающиеся жилые помещения, а ущерб составил более 76 миллионов рублей. Кизеловский городской суд приговорил теперь уже бывшего директора компании к двум с половиной годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в доход государства в размере 400 тысяч рублей. Также горе-строитель обязан будет возместить ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мотивом могла быть месть». Мужчина взорвал две машины в центре Перми
В Театральном саду в Перми спилят 100-летний тополь
В Перми на выходные перекроют улицу Героев Хасана
Дело «Экопромбанка»: расследование продлили на три месяца
В армию призовут более 3300 пермяков
Пермские театры получили 31 номинацию на «Золотую маску»
«Турнир четырех» завершил комплексную спартакиаду «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»
Состоялось посвящение молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в нефтепереработчики
Состоялся первый регулярный рейс из Перми на остров Хайнань
"Сгоняла на свидание". Школьница из Тюмени сбежала из дома, чтобы встретиться с парнем из Перми
«Помидоры и терн»: Яндекс определил самые популярные заготовки на зиму в Перми
При строительстве пермского зоопарка похитили сотни миллионов рублей
В центре Перми откроется Burger King
В пятницу в Перми пройдет прощание с погибшим пилотом Геннадием Белоглазовым
В Прикамье 14-летний подросток совершил суицид из-за неразделенной любви
Житель Пермского края обнаружил территорию, похожую на ранее неизвестный лагерь ГУЛАГа
Отомстил за жену: в Прикамье мужчина сломал обидчику супруги челюсть
2,9 млрд. рублей направил «Азот» на ремонты и модернизацию в 2019 году
Усыновленный мальчик из Прикамья получил титул чемпиона Италии по дзюдо