В Театральном саду в Перми спилят 100-летний тополь

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-31T17:33:47+03:00

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Тополь возрастом свыше ста лет, растущий в Театральном саду за пермским оперным театром, в ближайшее время будет спилен.

- Во время обследования, проведенного администрацией города вместе с учеными пермского университета и ПГАТУ, были взяты образцы древесины, - рассказала начальник информационно-аналитического управления администрации Перми Наталья Шушпанова. - По ним видно, что внутри дерева идет процесс гниения. Часть тополя можно «разобрать руками», так как внутри труха.

Так как этот тополь при сильном ветре может обрушиться, он представляет опасность для людей. Тем более что во время недавнего шквала несколько веток с него уже упало. И хорошо, что никому не на голову.

- В ближайшее время МКУ «Благоустройство Ленинского района» уберет аварийное дерево, не дожидаясь возможных происшествий, - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU