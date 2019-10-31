В Перми на выходные перекроют улицу Героев Хасана

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-31T16:23:46+03:00

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В полночь 2 ноября и до пяти утра 4 ноября на улице Героев Хасана ООО «Новогор-Прикамье» будет прокладывать под проезжей частью сети канализации и водопровода. В связи с этим изменится движение некоторых автобусных маршрутов, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми,

Маршруты автобусов №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора» и №75 «Микрорайон Соболи – микрорайон Костарево» будут разорваны. Из центра города автобусы будут ходить до остановки «Улица Нейвинская», а со стороны микрорайона Липовая гора до временного остановочного пункта «ОАО «Велта» в районе дома №64 по улице Героев Хасана.

Автобус №4т «Улица Нейвинская – микрорайон Крохалева» будет ходить по улицам Героев Хасана и Хлебозаводской, далее по маршруту следования.

Водителям автомобилей придется планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU