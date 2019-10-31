2019-10-31T15:05:37+03:00
Происшествия

Дело «Экопромбанка»: расследование продлили на три месяца

Обвиняемый бизнесмен Игорь Куйда находится под залогом в 20 миллионов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Изменить размер текста:

Срок предварительного расследования по уголовному делу о мошенничестве в «Экопромбанке», обвиняемым по которому проходит московский бизнесмен Игорь Куйда, продлен на три месяца. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на заместителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю Максима Шилова.

В конце сентября Игорь Куйда, находившийся в розыске с 2017 года, добровольно явился в полицию. Уголовное дело в отношении бизнесмена было возобновлено. Ему предъявили обвинение в групповом мошенничестве и освободили под залог в 20 миллионов рублей.

По мнению следствия, в 2012 году Игорь Куйда оформил в «Экопромбанке» кредит на 215 миллионов под залог недвижимости – помещений в торговом центре «Привилегия» и двух зданий на улице Ленина. И эти деньги он деньги не вернул.

Спустя два года, когда у «Экопромбанка» была отозвана лицензия, Главное следственное управление ГУ МВД России по Пермскому краю возбудило в отношении Игоря Куйды и его юриста Сергея Обидина уголовное дело по факту хищения из банка 200 миллионов рублей. К тому времени и Куйда, и Обидин скрылись из Перми и были объявлены во всероссийский розыск.

Причастным к хищениям из «Экопромбанка» суд признал также совладельца банка Владимира Нелюбина, которого приговорили к шести годам и трем месяцам колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В армию призовут более 3300 пермяков
Пермские театры получили 31 номинацию на «Золотую маску»
«Турнир четырех» завершил комплексную спартакиаду «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»
Состоялось посвящение молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в нефтепереработчики
Состоялся первый регулярный рейс из Перми на остров Хайнань
"Сгоняла на свидание". Школьница из Тюмени сбежала из дома, чтобы встретиться с парнем из Перми
«Помидоры и терн»: Яндекс определил самые популярные заготовки на зиму в Перми
При строительстве пермского зоопарка похитили сотни миллионов рублей
В центре Перми откроется Burger King
В пятницу в Перми пройдет прощание с погибшим пилотом Геннадием Белоглазовым
В Прикамье 14-летний подросток совершил суицид из-за неразделенной любви
Житель Пермского края обнаружил территорию, похожую на ранее неизвестный лагерь ГУЛАГа
Отомстил за жену: в Прикамье мужчина сломал обидчику супруги челюсть
2,9 млрд. рублей направил «Азот» на ремонты и модернизацию в 2019 году
Усыновленный мальчик из Прикамья получил титул чемпиона Италии по дзюдо