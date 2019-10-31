Дело «Экопромбанка»: расследование продлили на три месяца

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-31T15:05:37+03:00

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Срок предварительного расследования по уголовному делу о мошенничестве в «Экопромбанке», обвиняемым по которому проходит московский бизнесмен Игорь Куйда, продлен на три месяца. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на заместителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю Максима Шилова.

В конце сентября Игорь Куйда, находившийся в розыске с 2017 года, добровольно явился в полицию. Уголовное дело в отношении бизнесмена было возобновлено. Ему предъявили обвинение в групповом мошенничестве и освободили под залог в 20 миллионов рублей.

По мнению следствия, в 2012 году Игорь Куйда оформил в «Экопромбанке» кредит на 215 миллионов под залог недвижимости – помещений в торговом центре «Привилегия» и двух зданий на улице Ленина. И эти деньги он деньги не вернул.

Спустя два года, когда у «Экопромбанка» была отозвана лицензия, Главное следственное управление ГУ МВД России по Пермскому краю возбудило в отношении Игоря Куйды и его юриста Сергея Обидина уголовное дело по факту хищения из банка 200 миллионов рублей. К тому времени и Куйда, и Обидин скрылись из Перми и были объявлены во всероссийский розыск.

Причастным к хищениям из «Экопромбанка» суд признал также совладельца банка Владимира Нелюбина, которого приговорили к шести годам и трем месяцам колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU