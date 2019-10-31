В армию призовут более 3300 пермяков

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-31T14:42:19+03:00

Большинство из них будут служить в пехоте

Изменить размер текста: A A

В Прикамье продолжается осенний призыв. До конца года в ряды Вооруженных сил отправятся служить более 3300 пермяков, сообщает телеканал «Рифей-Пермь». На краевом сборном пункте прошло родительское собрание, где будущим бойцам и их родственникам рассказали об особенностях призывной кампании и ответили на вопросы.

В частности, о том, что солдаты могут иметь мобильные телефоны, которые сдаются старшине роты. А в определенное время, как правило после ужина, ребята могут получить их и позвонить домой.

Поговорили и об уклонистах. Военком отметил, что часто юноши избегают службы в армии по наставлению родителей.

- Вы знаете, что гражданин, который не прошел военную службу, не имея на то законных оснований, не может быть рассмотрен для работы на государственной, муниципальной службе, - сообщил военный комиссар Пермского края Анатолий Мочалкин. - Поэтому не портите, пожалуйста, карьеру своих ребят.

Ребята из Пермского края будут служить, в основном, в Центральном, Восточном и Западном военных округах. Большая часть - в пехоте.

ИСТОЧНИК KP.RU