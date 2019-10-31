«Турнир четырех» завершил комплексную спартакиаду «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-31T14:12:13+03:00

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В конце октября на площадке спорткомплекса имени легендарного нефтепереработчика Вениамина Платоновича Сухарева состоялся традиционный спортивный праздник «Турнир четырех» - заключительное мероприятие XXXVI комплексной спартакиады предприятия. 140 сильнейших спортсменов «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» собрались вместе, чтобы побороться за победу.

По сложившейся традиции в Турнире приняли участие четыре команды: три сильнейшие по итогам заводской Спартакиады и одна команда – сборная предприятия, в которую вошли победители в различных спортивных дисциплинах. Спортсмены выступали в пяти видах спорта: ринг-бенди, мини-футболе, дартсе, настольном теннисе и волейболе.

На арене Ледового дворца развернулись нешуточные спортивные баталии по ринг-бенди (он же хоккей с мячом на льду). Хоккей на предприятии один из любимых видов спорта. Лучшими на «Турнире четырех - 2019» стали хоккеисты производства компонентов масел. В мини-футболе соревнования проводились по круговой системе. Как всегда, игроки демонстрировали на поле самоотдачу и стремление к победе. На первую ступень пьедестала почета поднялась объединенная команда товарно-сырьевого производства, службы поставок и газоперерабатывающего производства.

А в здании манежа развернулись соревнования по настольному теннису и дартсу. Самой меткой стала команда Управления. А в теннисе лучшей стала Сборная предприятия, которую привёл к победе Денис Брусникин, оператор технологических установок производства глубокой переработки нефти. В апреле этого года Денису присвоено звание мастер спорта России по настольному теннису. Такие целеустремлённые и спортивные люди трудятся на пермском нефтеперерабатывающем!

Как всегда, красивыми и напряженными стали игры по волейболу. Здесь спортсмены продемонстрировали высокий класс - при большом времени выжидания и подготовки к мгновенному действию - мгновенный контроль над мячом, умение сконцентрироваться и верно разыграть свою партию: настоящая философия игры!

За первую строчку в турнирной таблице велась упорная борьба. В итоге первое место в волейболе у команды производства глубокой переработки нефти.

Отдельно хочется поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали наших атлетов. За свои подразделения пришли поболеть и руководители производств, своим присутствием вдохновляя и мотивируя спортсменов на победу. Борьба за медали получилась упорной и захватывающей.

На церемонии награждения всех участников соревнований с Днем рождения предприятия поздравил заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам Андрей Хаждогов «Мастера своего дела и на производстве и в спорте показали, что умеют не только хорошо работать, но и добиваться высоких спортивных результатов. «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» - предприятие Компании, которое сильно своими производственными, творческими и спортивными традициями!»

ИСТОЧНИК KP.RU