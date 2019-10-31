Состоялось посвящение молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в нефтепереработчики

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-31T14:13:40+03:00

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В октябре состоялось традиционное мероприятие Cоюза молодежи «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» - посвящение молодых специалистов в нефтепереработчики. Его цель - объединение молодежи предприятия, повышение мотивации вновь принятых сотрудников не только к активному участию в производственной деятельности, но и к личностному росту, развитию навыков персонального лидерства и работы в команде.

Организаторы постарались сделать праздник ярким и незабываемым. Участники достойно проявили себя в «Гонке героев» - динамичном, командообразующем тренинге, затем молодые сотрудники сразились в интеллектуальном турнире. Вместе с молодыми специалистами в соревнованиях участвовала команда руководителей предприятия.

Самый волнующий этап – посвящение в профессию – всех ждал вечером. Каждый новобранец из рук генерального директора предприятия Сергея Андронова получил почетный знак молодого нефтепереработчика, затем прошел процедуру помазания «черным золотом» от заместителя генерального директора по производству Антона Коваленко, а дальше заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам Андрей Хаждогов каждому участнику вручил защитную каску лукойловца. Все новички в присутствии руководителей, наставников и коллег дали торжественную клятву «Молодого специалиста».

Именно с этого момента славная история «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» стала частью трудовой биографии 25 юношей и девушек. Коллектив пермских нефтепереработчиков принял в свои ряды новых сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU