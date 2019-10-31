2019-10-31T13:25:03+03:00
Туризм

Состоялся первый регулярный рейс из Перми на остров Хайнань

Полеты в Китай будут проходить до конца марта
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: azur_air.ruФото: azur_air.ru
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В среду, 30 октября, состоялся первый регулярный рейс из Перми в Санью - аэропорт китайского острова Хайнань. Его организовала компания Azur Air

- Программа полетов из Перми в Санью рассчитана до завершения действия зимнего расписания аэропорта - до 26 марта, - рассказали в пермском аэропорту.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю, в ноябре – по средам. В остальные месяцы – по четвергам. Летать будут самолеты Boeing 767-300. Первый рейс был загружен почти полностью – в самолете были заняты 334 мест из 336.

Время в пути до Хайнаня составляет от восьми с половиной часов до 8 часов 50 минут.

Билеты на рейс продаются как на сайте авиакомпании Azur Air, так и в рамках турпакета.

Также в период действия зимнего расписания из Перми организованы чартерные рейсы в Нячанг, Гоа, Дубаи и Паттайю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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