Состоялся первый регулярный рейс из Перми на остров Хайнань
В среду, 30 октября, состоялся первый регулярный рейс из Перми в Санью - аэропорт китайского острова Хайнань. Его организовала компания Azur Air
- Программа полетов из Перми в Санью рассчитана до завершения действия зимнего расписания аэропорта - до 26 марта, - рассказали в пермском аэропорту.
Рейсы будут выполняться один раз в неделю, в ноябре – по средам. В остальные месяцы – по четвергам. Летать будут самолеты Boeing 767-300. Первый рейс был загружен почти полностью – в самолете были заняты 334 мест из 336.
Время в пути до Хайнаня составляет от восьми с половиной часов до 8 часов 50 минут.
Билеты на рейс продаются как на сайте авиакомпании Azur Air, так и в рамках турпакета.
Также в период действия зимнего расписания из Перми организованы чартерные рейсы в Нячанг, Гоа, Дубаи и Паттайю.
ИСТОЧНИК KP.RU