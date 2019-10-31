«Помидоры и терн»: Яндекс определил самые популярные заготовки на зиму в Перми
Сезон заготовок подошел к концу. Какие соленья и варенья предпочитали заготавливать на зиму пермяки, можно определить по их запросам рецептов в Яндексе.
Самые популярные овощи для заготовок в Перми – это помидоры. Кстати, в этом вопросе мы единодушны с жителями европейской части страны. А вот на востоке России, в азиатской ее части, первое место среди заготовок занимают огурцы. У пермяков огурцы – лишь на второй строчке популярности. Также в Прикамье для заготовок чаще всего используют кабачки, перец и баклажаны.
По сравнению с другими крупными городами в Перми в два раза чаще интересуются рецептами заготовок из яблок и в полтора раза - из смородины.
- Главная местная особенность — это популярность терна: до помидоров и огурцов ему, конечно, далеко, зато спрашивают про него в Перми в девять раз чаще среднего, - рассказали в пресс-службе Яндекса. - Такие продукты для заготовок - не самые популярные, зато характерные - есть в любом городе. Например, соленый или маринованный папоротник - характерное блюдо для Владивостока и Хабаровска: рецептами его заготовки там интересуются в одиннадцать раз чаще, чем в среднем по большим российским городам.
Кому что - кому папоротник, кому - терн.
ИСТОЧНИК KP.RU