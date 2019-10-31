«Помидоры и терн»: Яндекс определил самые популярные заготовки на зиму в Перми

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-31T11:58:00+03:00

Что чаще всего солят и варят в Прикамье

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Сезон заготовок подошел к концу. Какие соленья и варенья предпочитали заготавливать на зиму пермяки, можно определить по их запросам рецептов в Яндексе.

Самые популярные овощи для заготовок в Перми – это помидоры. Кстати, в этом вопросе мы единодушны с жителями европейской части страны. А вот на востоке России, в азиатской ее части, первое место среди заготовок занимают огурцы. У пермяков огурцы – лишь на второй строчке популярности. Также в Прикамье для заготовок чаще всего используют кабачки, перец и баклажаны.

По сравнению с другими крупными городами в Перми в два раза чаще интересуются рецептами заготовок из яблок и в полтора раза - из смородины.

- Главная местная особенность — это популярность терна: до помидоров и огурцов ему, конечно, далеко, зато спрашивают про него в Перми в девять раз чаще среднего, - рассказали в пресс-службе Яндекса. - Такие продукты для заготовок - не самые популярные, зато характерные - есть в любом городе. Например, соленый или маринованный папоротник - характерное блюдо для Владивостока и Хабаровска: рецептами его заготовки там интересуются в одиннадцать раз чаще, чем в среднем по большим российским городам.

Кому что - кому папоротник, кому - терн.

ИСТОЧНИК KP.RU