При строительстве пермского зоопарка похитили 1 млрд 800 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-31T11:52:51+03:00

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МВД по Пермскому краю

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1 августа полиция возбудила в отношении подрядчика по строительству нового пермского зоопарка «РЖДстрой» уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

- Для расследования уголовного дела создана следственная группа в которую входят следователи МВД России, - сообщил на пресс-конференции начальник Главного Управления МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов. - Мы провели обыски, изъяли документацию и назначили рамках расследования проведение экспертиз.

Пока предварительная сумма ущерба, которая исследуется полицией - 1 миллиард 800 миллионов рублей.

- Остается надеяться, что наши действия не застопорят строительство нового зоопарка в Перми, а наоборот, подстегнут его, - добавил Михаил Давыдов. - И пермяки вскоре увидят новый зоопарк. А нам не стыдно будет смотреть в глаза животным, которые будут жить в построенных вольерах.

ИСТОЧНИК KP.RU