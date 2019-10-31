При строительстве пермского зоопарка похитили 1 млрд 800 млн рублей
1 августа полиция возбудила в отношении подрядчика по строительству нового пермского зоопарка «РЖДстрой» уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
- Для расследования уголовного дела создана следственная группа в которую входят следователи МВД России, - сообщил на пресс-конференции начальник Главного Управления МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов. - Мы провели обыски, изъяли документацию и назначили рамках расследования проведение экспертиз.
Пока предварительная сумма ущерба, которая исследуется полицией - 1 миллиард 800 миллионов рублей.
- Остается надеяться, что наши действия не застопорят строительство нового зоопарка в Перми, а наоборот, подстегнут его, - добавил Михаил Давыдов. - И пермяки вскоре увидят новый зоопарк. А нам не стыдно будет смотреть в глаза животным, которые будут жить в построенных вольерах.
ИСТОЧНИК KP.RU