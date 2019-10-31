В пятницу в Перми пройдет прощание с погибшим пилотом Геннадием Белоглазовым

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-31T10:54:16+03:00

Председатель федерации сверхлегкой авиации разбился во время полета на своем легкомоторном самолете

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В минувшую субботу, 26 октября, Геннадий Белоглазов вылетел на своей оранжево-белой Sessna 127 с аэродрома «Нижнее Городище» в Частинском районе. Но в пункт назначения - в аэропорт «Фролы» - так и не прилетел.

В понедельник разбившийся самолет и погибшего пилота поисковики нашли в лесу возле поселка Аннинск в Пермском районе.

Специалисты комиссии Международного авиационного комитета уже обследовали место аварии и собрали необходимые фрагменты машины. Следователи Уральского СУ СК РФ на транспорте назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Прощание с погибшим пилотом пройдет в Перми в пятницу. Проситься с ним можно будет в 11.00 в СК имени Сухарева и в 13.00, отпевание состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе на улице Монастырская, 95.

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ИСТОЧНИК KP.RU