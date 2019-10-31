В Прикамье 14-летний подросток совершил суицид из-за неразделенной любви

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-31T11:14:46+03:00

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30 октября в селе Частые Пермского края совершил суицид 14-летний подросток. Об этом сообщил на пресс-конференции для журналистов пермских СМИ начальник Главного Управления МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов.

- Каждый такой факт находится у нас на контроле, выясняется, что могло стать причиной столь трагического происшествия, - отметил генерал-майор полиции. – Мы знаем о группах смерти, которые существуют в соцсетях. Насколько мне известно, ребенок не состоял в них, и причиной трагедии возможно стала первая неразделенная любовь и неустойчивая психика подростка.

Сейчас свою проверку по факту случившегося проводит следственный комитет.

Напомним, ранее мы писали о том, что на мосту Камской ГЭС совершила суицид молодая пермячка. ЧП попало на видеорегистратор одной из проезжавших мимо машин.

ИСТОЧНИК KP.RU