Житель Пермского края обнаружил территорию, похожую на ранее неизвестный лагерь ГУЛАГа

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-31T10:11:55+03:00

На площадке Александр Обливин нашел конструкции из бревен и металлическую посуду

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Житель Красновишерского района Александр Обливин долгое время ведет блог, в котором он делится с подписчиками видео на тему лесозаготовки.

- Недавно он в очередной раз отправился в поход в лес и, кажется, совершил настоящее открытие. Александр Обливин уверен, что нашел ранее неизвестный лагерь ГУЛАГа, - сообщает портал "Мой город - Пермь".

Во-первых, поляна, которую он обнаружил около берега Вишеры, была практически пуста - старых деревьев там не было. Рядом Александр нашел овощную яму. Во-вторых, еще через 700 метров мужчина наткнулся на конструкцию из бревен, сколоченную в несколько слоев определённым образом.

- А также Александр Обливин обнаружил абсолютно ровную площадку, следы от строений, металлическую посуду и другие следы человеческой жизнедеятельности, - сообщает портал.

ИСТОЧНИК KP.RU