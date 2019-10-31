Отомстил за жену: в Прикамье мужчина сломал обидчику супруги челюсть

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-31T09:58:50+03:00

Теперь его будут судить

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Все началось довольно банально: в кафе поселка Рябинино Чердынского района 34-летний мужчина толкнул одну из посетительниц. Возмущенная женщина, вернувшись домой, рассказала о случившемся мужу. Тот решил отомстить за жену. Он начал расспрашивать своих знакомых о происшествии, вычислил обидчика супруги и узнал, где он живет.

- После этого 24-летний мужчина направился к дому, где живет посетитель кафе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Придя туда, мститель высказал обидчику супруги все претензии, а потом ударом кулака сломал ему челюсть. Пострадавшего госпитализировали, а заботливого мужа полицейские задержали.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Сейчас, после расследования, оно передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU