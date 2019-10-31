2,9 млрд. рублей направил «Азот» на ремонты и модернизацию в 2019 году

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-31T09:57:31+03:00

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В филиале «Азот» АО «ОХК» «УРАЛХИМ» подведены итоги масштабной ремонтной кампании, которая проходила в подразделениях предприятия с апреля по октябрь. В ремонт и модернизацию оборудования филиала «Азот» холдинг «УРАЛХИМ» инвестировал 2,9 млрд. рублей, что на 800 млн. больше, чем в прошлом году.

На производстве аммиака смонтирована современная система противоаварийной защиты (ПАЗ). Она обеспечивает приоритетное управление технологическим оборудованием для перевода процесса в безопасное состояние. На агрегате №1 производства аммиака в рамках остановочных ремонтов заменены уплотнения компрессора природного газа с масляных на сухие газовые. Установлена система автоматического регулирования на компрессорах синтеза газа и технологического воздуха. На агрегате №2 смонтирована и подключена новая автоматическая система управления технологическим процессом (АСУТП). Теперь персонал производства аммиака №2, благодаря установленным датчикам, контролируют состояние электрооборудования в режиме реального времени. Напомним, такая же система управления процессом была установлена в 2012 году на агрегате №1 производства аммиака. Современная АСУТП также подключена в цехе карбамида и цехе №5 – слабой азотной кислоты.

В цехе №5 заменили два теплообменника, выполнили первый этап реконструкции напорных коллекторов водооборотного цикла ВОЦ-7 в отделение Б. В отделении А смонтировали схемы подачи оборотной воды с водооборотных циклов ВОЦ-1 и ВОЦ-2, что позволяет задействовать их резервные мощности и исключить существующую ранее необходимость совмещения сроков проведения остановочных ремонтов агрегата №1 производства аммиака и отделения А цеха №5, а также проводить посекционно ремонты градирен водооборотных циклов №3 и №4 цеха пароводоснабжения и технологических коммуникаций без потери выработки продукции в цехах-потребителях.

В цехе №3 - водоустойчивой аммиачной селитры смонтирован новый промыватель сокового пара и заменено фланцевое соединение на аппарате ИТН. В отделении А – гранулированной аммиачной селитры модернизирован аппарат «кипящего слоя» на агрегате № 2 и подогреватель азотной кислоты на агрегате №1.

В цехе нитрит-нитратных солей (ННС) установлена новая пульсационная центрифуга марки R-50/2, предназначенная для получения нитрита натрия, и заменен холодильник - конденсатор. Стоимость капитальных вложений составила 26,9 млн. рублей.

Александр Исаченков, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Компания «УРАЛХИМ» вкладывает значительные средства и ресурсы в обновление производства филиала «Азот». В этом году особое внимание уделили ремонтам на производстве аммиака, которое обеспечивает сырьем основные подразделения предприятия. Совместными усилиями производственных и ремонтных подразделений модернизировали, внедрили и отремонтировали несколько тысяч единиц оборудования и уложились в намеченные сроки.