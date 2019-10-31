2019-10-31T07:34:54+03:00
Общество

Альфа-Банк организовал выпуски облигаций более чем на 60 млрд рублей

Альфа-Банк занял первые позиции как организатор выпусков российских облигаций, что следует из рэнкинга ИА Cbonds по результатам 9 месяцев текущего года
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--Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Банком была организована 21 сделка для 17 эмитентов, среди них крупнейшие российские компании: ООО «Буровая компания Евразия», «СУЭК-Финанс», ПАО «Магнит», ООО «Лента», «Группа ЛСР», «ИКС 5 ФИНАНС», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Балтийский лизинг», ПАО «Детский мир». Общий размер инвестиций, которые были привлечены с участием Альфа-Банка, достиг примерно 60,5 миллиардов рублей. Благодаря этому финансовая организация вновь вошла в топ-10 крупнейших организаторов России.

«Репутация Альфа-Банка на долговом рынке базируется на доверии как со стороны эмитентов, так и инвесторов. Мы очень дорожим этой оценкой и делаем всё, чтобы добиться наилучших условий в каждой сделке», - подчеркнул директор долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

«В настоящее время конъюнктура облигационного рынка является благоприятной: мы можем наблюдать поступательное снижение купонов, увеличение периодов размещений, рост числа и объемов выпусков, а также количества инвесторов и новых рыночных лимитов. До завершения года нами ожидается продолжение тренда на падение ставок. В пайплайне Альфа-Банка уже более 15 сделок (без учета уже исполненных в IV квартале этого года)», - пояснил Дэвид Мэтлок.

Всего в рэнкинге Cbonds участвовало 40 инвестбанков и выпуски облигаций общим объемом в 1,2 триллиона рублей.

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@TrueKPRU
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