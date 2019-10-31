2019-10-31T07:13:15+03:00
Общество

Главный Дед Мороз России вновь приедет в Пермь

Визит ожидается 26 - 27 ноября
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Главный дед Мороз страныГлавный дед Мороз страныФото: Олег УКЛАДОВ
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Главный Дед Мороз России из Великого Устюга вновь посетит Пермь. Его путешествие по стране начнется 9 ноября в Красноярске. Затем он проедет через Томск, Кемерово и другие крупные города. Завершится акция «Путешествие Деда Мороза» праздничными мероприятиями в Москве 28 -30 декабря.

В Перми главный новогодний волшебник побывает 26 и 27 ноября. Точная программа его пребывания пока неизвестна, но, по словам организаторов, он планирует прийти в гости к детям из малообеспеченных семей и детских домов. Дедушка не только подарит им подарки, но и устроит настоящий праздник. Более подробная программа станет известна позже.

А, как мы уже писали ранее, 4 ноября, в день народного единства власти Перми решили не приглашать дорогостоящих звезд, а отметить праздник своими силами. Основные праздничные мероприятия развернутся на площадке Дворца культуры имени Солдатова. Центральным событием универсальная ярмарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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