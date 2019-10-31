2019-10-31T06:53:32+03:00
Происшествия

В Перми пропала 19-летняя девушка с татуировкой «Страх»

Волонтеры объявили сбор на ее поиски
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: СОЦСЕТИ
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В пятницу, 1 ноября, волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой выйдут искать 19-летнюю Веронику Бородулину. Девушка пропала еще в конце сентября. О ней известно, что она утром ушла из дома, находящегося по улице Новосибирская, на Крохалевке. С тех пор ее никто не видел.

Как мы уже писали, за месяц до пропажи девушка удалилась из социальных сетей и прекратила общение со старыми друзьями. Последнее время она жила в квартире с новой подругой и искренне считала, что может ей доверять. Вот только соседку не смутило, что лучшей подруги нет уже три недели. Девушка не искала Веронику, а наоборот, начала продавать ее вещи.

Пропажей 19-летней пермячки заинтересовался следственный комитет. По одной из версий, девушку могли убить.

Приметы Вероники Бородулиной: рост 162-165 сантиметров, худощавая, волосы темные. Была одета в камуфляжную куртку, черные лосины и черные кеды. Из особых примет – татуировки. У девушки на правом запястье – татушка в виде сердечка с надписью «Страх», а на левой руке – в виде лысой кошки.

Место сбора волонтеров – улица Гатауллина, 38/1. Поиски начнутся в 10 утра.

- С собой необходимо взять свистки, рации, жилеты, фонари, вода, горячий чай, перекус, - напоминают организаторы поисков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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